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مشادة كلامية بين النواب داخل البرلمان
عمرو أديب

مشادة كلامية بين النواب داخل البرلمان

2017-06-11 23:59:27

عرض الإعلامي عمرو أديب، مشادة كلامية بين عدد من أعضاء مجلس النواب، داخل البرلمان، اليوم الأحد، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وكان اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، انعقد اليوم، وترأسه الدكتور على عبد العال، مؤكدًا أن المجلس يدافع عن اختصاصاته فى نظر اتفاقية تيران وصنافير، ولن يعتد بأى أحكام قضائية صادرة قائلًا “أى اعتداء من أى سلطة على المجلس هو والعدم سواء”.

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