توقعات بخروج إيرباص من بريطانيا إن لم تلب طلبات الشركة الأوربية

ذكرت صحيفة صنداي تايمز، أن إيرباص قد تنقل إنتاج طائرات جديدة من بريطانيا إذا لم تلبِ طلبات الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات “غير القابلة للتفاوض” بشأن حرية حركة ...