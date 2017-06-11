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شرطة نسائية لتأمين الجماهير في مباراة مصر وتونس
جماهير مصر - الجماهير المصرية

شرطة نسائية لتأمين الجماهير في مباراة مصر وتونس

2017-06-11 23:44:43

شهد الملعب الأولمبي برادس الذي يستضيف مباراة مصر وتونس تواجد شرطة نسائية خاصة لتأمين الجماهير قبل بدء المباراة المرتقبة.

ويستعد المنتخب لمواجهة تونس في تمام الـ 12 صباحًا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

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