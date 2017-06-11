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عمر مروان: سعودية "تيران وصنافير" محسومة منذ 27 سنة
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

عمر مروان: سعودية "تيران وصنافير" محسومة منذ 27 سنة

2017-06-11 23:47:36

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن وزير الخارجية أكد ان الوثائق المقدمة إلي البرلمان والتي تفيد سعودية الجزيرتين، وثائق رسمية وليس مراسلات إدارية ، ولا يمكن أن يتطرق إليها شك.

وأضاف مروان خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج “ماوراء الحدث” المذاع عبر فضائية “اكستر نيوز” أن الإتفاقية ينظر إليه من 3 زوايا ، الأولي قانونية وتم التطرق إليها عام 1990 ، وقبلها لم يكون هناك أي تعيين أو ترسيم للحدود البحرية إلا أن قرار 27 لسنة 90 وضع نقاط الأساس للحدود المصرية علي آخر نقاط للدولة المصرية وتم وضعها علي الحدود بخلاف “تيران وصنافير”

وأضاف أن المملكة العربية السعودية قامت بوضع نقاط حدودها بما فيها ” تيران وصنافير”، وتم نشر هذا المرسوم في الجريده الرسمية بتاريخ 18 يناير 1990 وتم إيداعه بالأمم المتحدة، ومن هنا تم إغلاق الباب علي أي شيء آخر وأصبح الأمر محسومًا .

وتابع مروان، إن إتفاقية ترسيم الحدود التي تم توقيعها عام 2016 لم تضف جديدا ولكن تم بنائها علي ماسبق .

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