

روى خالد عبد الغني مدير مالي بمؤسسة حكومية في قطر، تفاصيل إنهاء خدماته في قطر، قائلا: «حضر إلى مكتبي ذديري المباشر بالمؤسسة وأخبرني بأنه تلقى تعليمات مباشرة لإنهاء خدماته بسبب تدوينة كتبتها على حسابي الخاص».

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، أنه أيد موقف مصر من قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وأنه يعمل في قطر منذ عام 2009 حتى اليوم.

وأضاف «كتبت على حسابي اليوم تم إنهاء خدماتي من شغلي بسبب تأييدي لموقف بلدي، وهو ثمن زهيد باأدفعه بكل طيب خاطر من أجل بلدى»، موضحا أن النظام القطري ومؤسساته الإعلامية مازالت تحرض على الدولة المصرية.

كان خالد عبد الغني مدير مالي بمؤسسة حكومية في قطر، كتب على حسابه بموقع «تويتر» «أؤيد قرارات بلدي وأدعمها بكل قوة ولو الرئيس طلب منا النزول وترك البلد دي، أنا حأنزل إمبارح.. ييجي إيه إنك تفقد وظيفتك مقابل اللى فقد حياته وترملت زوجته وتيتم أولاده.. مش حأدفن راسي في الرمل».