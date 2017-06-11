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فيديو.. إسبانيا تفوز على مقدونيا بثنائية في تصفيات المونديال
منتخب اسبانيا

فيديو.. إسبانيا تفوز على مقدونيا بثنائية في تصفيات المونديال

2017-06-11 23:38:52

تخطى المنتخب الإسباني عقبة مقدونيا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهمامساء الأحد، على ملعب فيليب أرينا ضمن منافسات الجولة 6 من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

افتتح دافيد سيلفا التسجيل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 15 من الشوط الأول، ثم أضاف دييجو كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 27، في حين سجل ستيفان ريستوفيكي هدف مقدونيا الوحيد في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرفع المنتخب الإسباني رصيده من النقاط إلى النقطة 16 في المركز الأول بالمجموعة السابعة بينما توقف رصيد مقدونيا عند النقطة 3 في المركز الخامس وقبل الأخير بالمجموعة.



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