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إسرائيل تختبر صاروخ "حيتس 3" في ولاية ألاسكا
صاروخ حيتس 3عابرللقارت

إسرائيل تختبر صاروخ "حيتس 3" في ولاية ألاسكا

2017-06-11 23:34:15
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تستعد إسرائيل لأول مرة لإجراء تجربة على صاروخ “حيتس 3” المضاد للصواريخ في ولاية ألاسكا الأمريكية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للدفاع الصاروخي.
وقالت القناة “الثانية” العربية التي أوردت النبأ: “التجربة ستتم خلال عدة أشهر في موقع التجارب (كودياك) القائم في ولاية ألاسكا حيث سيواجه الصاروخ الإسرائيلي هدفا يحاكي صواريخ باليستية ويتصرف مثلها أثناء التحليق بما يشبه الصواريخ الإيرانية المتطورة”.
وأضافت المصادر، أن الاختيار وقع على ألاسكا كونها منطقة معزولة نسبيا بما يوفر منطقة شاسعة حتى لاستيعاب شظايا ومخلفات التجربة، بعد إنجاز مهمة اعتراض الصواريخ “الهدف” دون وقوع أضرار أو إصابات.
ونقلت القناة العبرية عن مصادر في موقع التجارب، أن تكلفة التجربة تصل إلى 80 مليون دولار جزء منها ممول أمريكيا.

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