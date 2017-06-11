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إيران: لدينا ما يثبت دعم واشنطن لتنظيم "داعش"
علم داعش

إيران: لدينا ما يثبت دعم واشنطن لتنظيم "داعش"

2017-06-11 23:30:16
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أعلن مصطفى إزادي نائب مدير هيئة أركان الجيش الإيراني، أنه لدى طهران أدلة ووثائق تثبت ضلوع واشنطن بدعم مباشر لتنظيم “داعش” الإرهابي.
ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن الجنرال إيزدي قوله: “كما صرح آية الله علي خامنئي، نحن نملك وثائق ومعلومات تؤكد دعم الإمبريالية الأمريكية لتنظيم “داعش” البغيض في المنطقة”.
وفي السياق ذاته صرح البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تموّل “داعش”، واصفًا إياها بـ” الداعش الأكبر”.

يشار أن الولايات المتحدة تقود منذ أغسطس 2014 تحالفًا دوليًا ضد “داعش”، الذي شن حتى نهاية العام الماضي أكثر من 16 ألف غارة جوية في العراق وسوريا بمساعدة بعض الدول الحليفة التي تقاتل التنظيم في هذين البلدين، فضلاً عن المساندة التي قدمتها قوات التحالف الدولي من تدريب وإمداد بالأسلحة لقوات محلية في كلا البلدين.

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