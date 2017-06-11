

طالب النائب مصطفى بكرى، بتشكيل لجنة من البرلمان لزيارة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، لسؤاله عن حقيقة الحدود «المصرية – السعودية».

وقال «بكري» خلال كلمته باجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الأحد، إنه «لابد أن نسمع كل الناس، ولن نشك في بلدنا وجيشنا، نريد أن نصل للحقيقة فقط، الشارع ينتظر«.

وتابع: «لا يوجد نائب يبيع تاريخه، وعلى البرلمان دعوة كل الأطراف»، مؤكدًا أنه «لا يوجد أحد من النواب يبيع الوطن، فالجميع يبحث عن الحقيقة».