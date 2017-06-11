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جونسون ينفي السعي للإطاحة برئيسة وزراء بريطانيا
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ‎

جونسون ينفي السعي للإطاحة برئيسة وزراء بريطانيا

2017-06-11 23:23:46
أ ش أ

نفى بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني ما يتردد من أنه يسعى للإطاحة برئيسة الوزراء تريزا ماي بغرض شغل منصبها.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية عن جونسون قوله ” إن ما يتردد بهذا الصدد مجرد شائعات سخيفة ليس لها أساس” ، وطالب جونسون المواطنين البريطانيين بضرورة التحلي بالهدوء والوقوف وراء رئيسة الوزراء تريزا ماي.

وكانت صحيفة “ميل أون ساندي” البريطانية نشرت مقالاً تحت عنوان “جونسون بصدد القيام بمحاولة للحصول على منصب رئيس الوزراء، فيما تتمسك ماي بمنصبها”.

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