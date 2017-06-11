أبدى صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، تحفظه على طريقة بعض نواب تكتل “25\30” أثناء مناقشة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، موضحا أنهم حاولوا فرض رأيهم بصوت عالٍ، بحسب قوله.

وأضاف “حسب الله”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، على قناة Ten، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه يرفض رفع العلم السعودي في المجلس خلال مناقشة الاتفاقية.. ولكن رفع العلم السعودي أثناء زيارة الملك سلمان أمر طبيعي، فالرئيس عبد الفتاح السيسي لو زار البرلمان السعودي سيرفع علم مصر هناك أيضا ترحيبا بالزيارة.

وتابع: “نحن منزعجون من الصوت العالي من بعض النواب، فكل المصريين مهتمين بحماية الدولة المصرية بأراضيها، والمجلس يناقش الاتفاقية وبداخله كل ممثلي مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص القوات المسلحة والمخابرات العامة والقوات البحرية، ويوضحون للنواب على أي أسس بُنيت الاتفاقية.