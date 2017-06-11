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الجامعة العربية: "أزمة قطر" غير مدرجة باجتماعنا الطارئ غدًا
الجامعة العربية - القمة العربية

الجامعة العربية: "أزمة قطر" غير مدرجة باجتماعنا الطارئ غدًا

2017-06-11 23:18:44
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نفى الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، تضمين أزمة قطر، على جدول مناقشات الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، غدًا الاثنين.

وقال عفيفى فى تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، إن جدول أعمال الغد ياتى بناء على طلب من دولة فلسطين، لمناقشة موضوع “التغلغل الإسرائيلي المتنامي في القارة الأفريقية”، وأنه ليست هناك أي بنود أخرى مطروحة على الطاولة.

وطالب المتحدث الرسمي وسائل الإعلام بتحرّي الدقة والمصداقية فيما تنشره، وأن تتثبت من حقيقة الأمور من مصادرها وقنواتها الصحيحة، وذلك حتى لا تتسبب في إثارة البلبلة واللبس لدى الرأي العام، أخذا في الاعتبار حساسية مثل هذه الموضوعات المثارة على المستوى العربي خلال المرحلة الحالية.

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