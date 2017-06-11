أضر شح الدولار مكاتب الصرافة فى قطر، اليوم الأحد، وهو ما جعل من الصعب على العمال الأجانب القلقين إرسال أموال إلى بلادهم مع قيام بنوك أجنبية بتقليص أنشطتها مع مؤسسات قطرية نظرا للأزمة الدبلوماسية فى المنطقة.

وقال متعامل فى مكتب الصرافة قطر-الإمارات بمركز تسوق سيتى سنتر الدوحة “ليس لدينا دولارات نظرا لعدم وجود شحنات أو نقل من دولة الإمارات العربية المتحدة. لا يوجد مخزون... أوقفت دولة الإمارات شحنات الدولارات”.

وأبلغت مكاتب صرافة أخرى فى الدوحة رويترز أيضا بأنها ليس لديها إمدادات من الدولارات. وفى مكتب الصرافة قطر-الإمارات وقف عشرات من الأشخاص، من الأجانب الذين يشكلون نحو 90 فى المئة من سكان قطر البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة، ينتظرون فى طابور لتغيير أموال أو إجراء تحويلات إلى بلادهم.

وقال جون فنسينت وهو عامل إصلاح أجهزة تكييف من الفلبين “تحدثت مع زوجتى هذا الصباح. وقالت “أرسل إلى مدخراتك الآن”. لا أشعر بالفزع لكن أسرتى خائفة.

وأضاف “أرسل ألفى ريال (550 دولارا) إلى بلدى لكن لدى المزيد من المدخرات هنا فى قطر. سأتابع الموقف فى الأيام القادمة قبل أن أقرر ما الذى سأفعله”.

وبدأت البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية تقليص أنشطتها مع قطر الأسبوع الماضى بعدما قطعت حكوماتها العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وفى مطلع الأسبوع، أخطرت الإمارات بنوكها “بالتطبيق الفورى لإجراءات العناية الواجبة المعززة” بشأن المعاملات مع ستة بنوك قطرية تدعى أنها ربما تمارس أنشطة مع أفراد وكيانات على قائمة سوداء للإرهاب.

ورغم أن ذلك لم يصل إلى الحظر الكامل لممارسة أنشطة مع قطر، إلا أن تأثيره ربما يقترب من مثيله فى القطيعة الكاملة. وقال مصرفيون، إن البنوك الإماراتية غابت عن سوق الصرافة وسوق النقد فى قطر، اليوم الأحد، مما أدى إلى تباطؤ السوقين نظرا لأنها تخشى من أن أى صفقات قد تعرضها إلى مخاطر قانونية.

وهناك بنوكا غربية أخرى أوقفت صفقات جديدة فى قطر من بينها أنشطة إقراض مجمعة وإقراض بين البنوك بينما تواصل خدمات قائمة بحسب ما قالته مصادر مصرفية طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا للحساسية السياسية للموضوع.

وقال مصرفى أجنبى فى المنطقة “الكل مصدوم... إنهم ليسوا قلقين بشأن دين قطر، إنهم قلقون من التكيف والمخاطر بتصعيد عقوبات محلية إلى مستوى دولي”.

فيما قال المتعامل فى قطر-الإمارات للصرافة “فى جميع الأنحاء، فى جميع البنوك ومكاتب الصرافة، لا توجد دولارات. تحاول جميع مكاتب الصرافة الحصول على العملات من دول أخرى” مضيفا أن شركته كانت تأمل فى شحنة من هونج كونج.

ولم تستجب البنوك القطرية الست التى حددتها الإمارات وهى بنك قطر الوطنى ومصرف قطر الإسلامى وبنك قطر الدولى الإسلامى ومصرف الريان وبنك الدوحة وبنك بروة غير المدرج لطلبات من رويترز للتعليق.