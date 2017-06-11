داعش يختطف 120 مدنيًا غربي نينوي العراقية2017-06-11 23:10:43
أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية، اليوم الأحد، بأن داعش اختطف 120 مدنيًا من الفارين من مناطق سيطرة التنظيم، بداعي ترك “أرض الخلافة” غربي المحافظة.
ووفقًا لموقع “السومرية” الإخباري، قال المصدر، إن “مسلحي داعش أقدموا مساء اليوم، على اختطاف 120 مدنيًا من سكان حي الشفاء، حيث حاول المدنيين الخروج من حي الشفاء في الساحل الأيمن”، مبينًا أن “الخاطفين كمنوا للفارين واقتادوهم إلى جهة مجهولة”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الاختطاف كان بحجة أنهم يتركون أرض الخلافة والتعاون مع القوات الأمنية”.
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داعش يختطف 120 مدنيًا غربي نينوي العراقية
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