 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 12:11 صباحاً
روابط سريعة
المدير التنفيذي للأهلي يسافر المغرب السبت المقبل لحضور مؤتمر توقيع وليد أزارو
وليد ازارو

المدير التنفيذي للأهلي يسافر المغرب السبت المقبل لحضور مؤتمر توقيع وليد أزارو

2017-06-11 23:10:58

يسافر اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، مساء السبت المقبل ، إلى المغرب لتمثيل النادي الأهلي وإداراته في المؤتمر الصحفي الرسمي المخصص للإعلان عن تعاقد الأهلي مع المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي، وأول لاعب مغربي يلعب في فريق الأهلي طوال تاريخه.
وسوف يرسل النادي الأهلي مديره التنفيذي لحضور المؤتمر الصحفي الخاص باللاعب ؛ اعتزازا بهذه الخطوة التي من شأنها تأكيد علاقة الود والاحترام التي تجمع الأهلي والكرة المغربية وكـل أنديتها وجماهيرها ومسئوليها ولاعبيها.. وتعكس أيضا احترام الأهلي لنادي الدفاع الحسني.
كما سيقوم اللواء شيرين شمس بالتوقيع على اتفاقية التوأمة بين الأهلي ونادي الدفاع الحسني الجديدي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3