يسافر اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، مساء السبت المقبل ، إلى المغرب لتمثيل النادي الأهلي وإداراته في المؤتمر الصحفي الرسمي المخصص للإعلان عن تعاقد الأهلي مع المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي، وأول لاعب مغربي يلعب في فريق الأهلي طوال تاريخه.

وسوف يرسل النادي الأهلي مديره التنفيذي لحضور المؤتمر الصحفي الخاص باللاعب ؛ اعتزازا بهذه الخطوة التي من شأنها تأكيد علاقة الود والاحترام التي تجمع الأهلي والكرة المغربية وكـل أنديتها وجماهيرها ومسئوليها ولاعبيها.. وتعكس أيضا احترام الأهلي لنادي الدفاع الحسني.

كما سيقوم اللواء شيرين شمس بالتوقيع على اتفاقية التوأمة بين الأهلي ونادي الدفاع الحسني الجديدي.