استعانت قطر باللاعب الأسباني تشافي هيرنانديز نجم فريق السد، وقائد برشلونة السابق، لفك الحصار العربي العربي المفروض عليها من قبل السعودية ومصر والإمارات والبحرين وعدد من دول العالم الإسلامي، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي السد القطري على الإنترنت، مقطع فيديو لنجم المنتخب الأسباني قال فيه: “خلال شهر رمضان أود أن أدعو إلى إنهاء الأزمات في العالم العربي، ورفع الحصار المفروض عن قطر، والذي يؤثر على الكثير من الناس.

وأضاف: أتمنى الوصول إلى حل بشكل عاجل، ليستطيع الناس العيش بسلام، ونستمتع بكرة القدم معًا.