أمر المصرف المركزى البحرينى، بتجميد أرصدة الأشخاص والهيئات الواردة أسماؤهم فى قائمة الإرهاب، وذلك حسبما افادت فضائية “سكاى نيوز” فى خبر عاجل منذ قليل.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن مصرف البحرين المركزى أمر البنوك العاملة فى المملكة بتجميد الأصول والحسابات المصرفية لما يصل إلى 59 فردا و12 كيانا مرتبطين بقطر وتتهمهم دول عربية بأن لهم صلات بالإرهاب.

وجاء التحرك بعدما وضعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، التى عزلت قطر بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل معها الأسبوع الماضي، أشخاصا لهم صلات بالدوحة على قوائم سوداء.

وقالت الوكالة الرسمية فى البحرين “أصدر مصرف البحرين المركزى توجيها إلى جميع المؤسسات المالية المرخص لها فى مملكة البحرين لتجميد وحجز الحسابات والأرصدة المالية والودائع وحسابات الاستثمار وبوالص التأمين وأية تعاملات مالية لكافة الأفراد والكيانات التى تم تصنيفها ضمن قوائم الإرهاب”.

وأضاف البيان أن البنك المركزى أمر أيضا البنوك بتقديم أى معلومات لديها بشأن أعضاء القائمة فى أسرع وقت ممكن.