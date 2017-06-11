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تفاصيل جديدة في صفقة "كاسونجو" مع الزمالك
كاسونجو كابونجو

تفاصيل جديدة في صفقة "كاسونجو" مع الزمالك

2017-06-11 22:50:28

وافق الكونغولى كاسونجو  كابونجو مهاجم الاتحاد السكندرى، على تقاضى 250 ألف دولار شاملة الضرائب سنويًا فى الزمالك، فى الجلسة التى عقدها معه مرتضى منصور رئيس النادى فى مقر قلعة ميت عقبة.

ووقع الكونغولى كاسونجو على العقود الرسمية الجديدة اليوم فى الجلسة التى عقدت معه بمقر نادى الزمالك، فى حضور وكلاء أعماله، بعدما كانت رغبة مرتضى منصور فى الحصول على خدماته بـ200 ألف دولار فقط سنويًا.

كما أجرى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اتصالاً هاتفيًا بمحمود مشالى رئيس الاتحاد السكندرى، لإنهاء الصفقة خلال الساعات المقبلة.

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