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حزب رئيس كوسوفو يفوز في الانتخابات البرلمانية المبكرة
هاشم تقى رئيس كوسوفو

حزب رئيس كوسوفو يفوز في الانتخابات البرلمانية المبكرة

2017-06-11 22:46:04
متابعات

فاز ائتلاف القومي المتشدد، الذي يتزعمه حزب كوسوفو الديمقراطي للرئيس هاشم تقي، في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت اليوم الأحد.

وحصل مرشحو حزب كوسوفو الديمقراطي على 40.5% من الأصوات، وفقا لاستطلاع آراء الناخبين عقب التصويت الذي أجرته شبكة تليفزيون “كلان كوسوفا تي في”.

وجاءت حركة فيتيفندوسجي في المركز الثاني بنسبة 29.9% من الأصوات، فيما حل تحالف رئيس الوزراء عيسى مصطفى في المركز الثالث بنسبة 27.2 %.

وذكرت لجنة الانتخابات في البلاد أن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 41.4%، وهي أقل نسبة سجلت في كوسوفو على الإطلاق.

وقال مراقبو الانتخابات إن هذه النسبة للمشاركة تشير إلى خيبة أمل الناخبين إزاء السياسيين الذين فشلوا حتى في البدء في حل القضايا التي يعاني منها المجتمع: البطالة والفقر والفساد والجريمة.

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