قال الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث، إن الوقائع الثابتة لا يمكن لأحد أن يتخطاها أو يغفلها ومنها ملكية وتبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية اللتين كانتا تتبعان مملكة الحجاز قبل نشأة المملكة العربية السعودية.

وأضاف الدسوقى خلال لقائه مع الإعلامية «رشا مجدى» فى برنامج «ستوديو البلد» على فضائية «صدى البلد» أن الملك عبدالعزيز حينما سعى الى تأسيس المملكة العربية السعودية والتى بدأها بإنشاء الدولة فى نجد وبعدها فرض السيطرة على مملكة الحجاز والتى تتبعها جزيرتا تيران وصنافير واللتان اصبحتا من أراضى المملكة.

وأوضح أنه من ضمن الدلائل التى تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية أنه حينما طلب طلاب جامعة الملك فاروق “القاهرة” استكشاف الجزيرتين وتنظيم رحلة علمية لهما استأذنت الجامعة السلطات السعودية للسماح للطلاب لزيارة الجزر السعودية وهو ما يثبت ملكيتهما للمملكة العربية السعودية.