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كوبر يدفع بـ"كهربا" و"صبحي" في تشكيل المنتخب أمام تونس
منتخب مصر‎

كوبر يدفع بـ"كهربا" و"صبحي" في تشكيل المنتخب أمام تونس

2017-06-11 22:40:29

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيبدأ به مباراة تونس في الحادية عشر الليلة ( 12 منتصف ليل القاهرة ) ضمن تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية.

وجاءت القائمة على النحو التالى:
حراسة المرمى: شريف إكرامي (16)
الدفاع: أحمد فتحي (7)- علي جبر (2)- أحمد حجازي (6)- محمد عبد الشافي (13) .
الوسط المدافع: طارق حامد (8)- محمد النني (17).
الوسط المهاجم: محمد صلاح (10)- عبد الله السعيد (19)- رمضان صبحي (14).
المهاجم : محمود عبد المنعم كهربا (11).

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