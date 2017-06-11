تشهد الحلقة السادسة عشرة من مسلسل “توم وشيري” لعمرو يوسف وكندة علوش على راديو “إينرجي”، إخبار “توم” صديقه علاء بأنه تمكن أخيرا من إثارة إعجاب “شيري”، كما جرى الاتفاق والرهان بينه وبين علاء.

وبالفعل تعجب شيري بتوم، حيث يتحدث إليها هاتفيا فتبدي استعدادا للخروج معه، وكذلك يذهبان إلى ملجأ أيتام ترتبط “شيري” بعلاقة خاصة مع أطفاله، فيما تخبر “توم” أنها تزور الملجأ منذ سنوات بمفردها، وأنه هو الشخص الوحيد الذي دعته للذهاب معها.

وبعد أن كشفت له هذا السر، تحاول “شيري” إنكار الأمر لشعورها بالإحراج، إلا أن “توم” يتمكن من انتزاع الاعتراف منها للمرة الثانية، بأنه الشخص الوحيد الذي اختارته لمرافقتها.

ومن ناحية أخرى، يخون والده “توم” والدته مع فتاة تحمل اسم “زهرة البنفسج” على “فيس بوك”، ثم يكتشف أن هذه الفتاة هي زوجته.