 Moheet on google
الأحد 11 يونيو 2017 10:35 مساءً
روابط سريعة
رئيسة وزراء بريطانيا تكشف عن الحكومة الجديدة
وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي

رئيسة وزراء بريطانيا تكشف عن الحكومة الجديدة

2017-06-11 22:32:58
متابعات

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، عن تشكيلتها الحكومية الجديدة التي لم تطرأ عليها تغييرات كبيرة بعد خسارة حزب المحافظين الحاكم للأغلبية البرلمانية في الانتخابات المبكرة.

وعينت رئيسة الوزراء، داميان غرين وزير العمل والتقاعد السابق، نائبًا لها بصفته وزير دولة أول، وعينت وزير الخزانة ديفيد غوك خلفًا لغرين، بينما تسلم رئيس مجلس العموم ديفيد ليدنغتون وزارة العدل، خلفًا لليز تروس التي واجهت انتقادات، وحلت تروس مكان غوك وزيرةً للخزانة.

واعتبرت التغيرات الطفيفة على المناصب الوزارية انعكاسًا لموقف ماي الضعيف، بعد أن دعت إلى الانتخابات المبكرة لتكسب المزيد من المقاعد، إلا أنها خسرتها في اقتراع الخميس في ضربة كبيرة لها، وفي إعلانها باقي تعييناتها الحكومية اليوم الأحد أبقت ماي على جيرمي هنت وزيرًا للصحة، رغم انتقاده بسبب تعامله مع نظام الرعاية الصحية القومي.

وبقي ليام فوكس وزيرًا للتجارة الدولية، المنصب الذي تم استحداثه عقب قرار بريطانيا العام الماضي الخروج من الاتحاد الأوروبي، بهدف البحث عن شركاء جدد للبلاد، وكانت رئاسة الوزراء أعلنت الجمعة أنه لن تجري تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية حيث بقي وزير المالية فيليب هاموند في منصبه رغم تقارير سبقت الانتخابات بأنه قد يقال، وبقي بوريس جونسون وزيرًا للخارجية، كما بقي ديفيد ديفيز وزيرًا للبريكست، واحتفظت وزيرة الداخلية امبر رود بمنصبهـا، وكذلك احتفظ وزير الدفاع مايكل فالون بمنصبه.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3