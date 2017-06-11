كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، عن تشكيلتها الحكومية الجديدة التي لم تطرأ عليها تغييرات كبيرة بعد خسارة حزب المحافظين الحاكم للأغلبية البرلمانية في الانتخابات المبكرة.

وعينت رئيسة الوزراء، داميان غرين وزير العمل والتقاعد السابق، نائبًا لها بصفته وزير دولة أول، وعينت وزير الخزانة ديفيد غوك خلفًا لغرين، بينما تسلم رئيس مجلس العموم ديفيد ليدنغتون وزارة العدل، خلفًا لليز تروس التي واجهت انتقادات، وحلت تروس مكان غوك وزيرةً للخزانة.

واعتبرت التغيرات الطفيفة على المناصب الوزارية انعكاسًا لموقف ماي الضعيف، بعد أن دعت إلى الانتخابات المبكرة لتكسب المزيد من المقاعد، إلا أنها خسرتها في اقتراع الخميس في ضربة كبيرة لها، وفي إعلانها باقي تعييناتها الحكومية اليوم الأحد أبقت ماي على جيرمي هنت وزيرًا للصحة، رغم انتقاده بسبب تعامله مع نظام الرعاية الصحية القومي.

وبقي ليام فوكس وزيرًا للتجارة الدولية، المنصب الذي تم استحداثه عقب قرار بريطانيا العام الماضي الخروج من الاتحاد الأوروبي، بهدف البحث عن شركاء جدد للبلاد، وكانت رئاسة الوزراء أعلنت الجمعة أنه لن تجري تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية حيث بقي وزير المالية فيليب هاموند في منصبه رغم تقارير سبقت الانتخابات بأنه قد يقال، وبقي بوريس جونسون وزيرًا للخارجية، كما بقي ديفيد ديفيز وزيرًا للبريكست، واحتفظت وزيرة الداخلية امبر رود بمنصبهـا، وكذلك احتفظ وزير الدفاع مايكل فالون بمنصبه.