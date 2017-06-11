لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين بإصابات متنوعة، في حادثي طرق بشمال سيناء، وتم نقل الجثة والمصابين الى المستشفى.

وكانت أجهزة الأمن في شمال سيناء قد تلقت اخطارًا بمصرع شخص وإصابة آخر بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ملاكي في منطقة تمادة بوسط سيناء ، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى السويس العام.

وتلقت اخطارا ثانيًا بتصادم 3 سيارات في منطقة بالوظة على طريق: بالوظة ـ بورسعيد ، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة ، وتم نقلهم إلي مستشفى القنطرة المركزي لتلقي العلاج.

تم تحرير المحاضر اللازمة ، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادثين.