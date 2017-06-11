مديريات الزراعة والتموين بعدد من المحافظات اليوم /الأحد/ استلام الأقماح الموردة من المزارعين بالشون والصوامع المخصصة وفق المعايير التي حددتها وزارة التموين، مع التأكيد على صرف مستحقات المزارعين دون تأخير.

ففي محافظة سوهاج، قال المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم ، إنه تم حتى الآن توريد 116 ألف طن و781 كيلو جراما من محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى تواصل عمليات توريد المحصول حتى 15 يوليو القادم بإشراف من لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح.

وأوضح المحافظ أن غرف العمليات المشكلة من مديريتي التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام لمتابعة عمليات توريد محصول القمح تنعقد بصورة مستمرة لمواجهة أية مشكلة تعيق عمليات التوريد من المزارعين خلال تلك الفترة، مؤكدا أنه لا توجد أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم الأقماح للصوامع والشون المخصصة لذلك.

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بنطاق كل وحدة محلية وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين وتسهيل عملية التوريد وضبط أي شخص بحوزته أية كميات من القمح غير مرخص له بحملها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده؛ ضمانا لعدم التلاعب في عمليات توريد القمح.

وفي محافظة قنا، أعلن المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان أنه تم توريد 157 ألفا و832 طنا و270 كيلوجراما من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة.

وأكد الهجان أنه تم الاستعداد بشكل كامل ومسبق لاستقبال موسم حصاد هذا العام، حيث قامت المحافظة بتشكيل لجنة فنية للتفتيش والمرور على كافة الصوامع والشون والهناجر بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها لمحصول القمح للموسم الجديد والتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين.

وأوضح أنه يوجد بمحافظة قنا 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن، و9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألفا و240 طنا، بالإضافة إلى 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 ألفا و63 طنا، لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألفا و303 أطنان.

وأشار المحافظ إلى أن عملية التوريد تتم لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر وبسعر 575 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و555 جنيها للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، لافتا إلى أن عملية استلام القمح من المزارعين تشرف عليها لجنة ثلاثية تضم مسئولين من مديريتي الزراعة والتموين ومسئولين من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وفي محافظة الشرقية، شهدت صوامع وشون المحافظة إقبالا متزايدا من مزارعي القمح لتوريد محصولهم، حيث تم توريد 532 ألفا و947 طنا، بما يعادل 3 ملايين و553 ألف إردب من القمح.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس علاء عفيفي إن 54 شونة وصومعة منتشرة في جميع مدن وقرى المحافظة ستظل أبوابها مفتوحة حتى أول يوليو المقبل لاستقبال الغلال من المنتجين.

وكلف المحافظ اللواء خالد سعيد رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الزراعية لحث المزارعين على توريد محصولهم إلى الشون والصوامع الحكومية والابتعاد عن السماسرة والوسطاء.