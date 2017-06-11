قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، الدفع بسبع قيادات شبابية لشغل وظيفة مديري الدعوة بسبع محافظات لمدة ستة أشهر ، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة في العمل الدعوي والإداري .

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف ، اليوم الأحد ، أنه سيتم تعيين من يجتاز العمل الميداني من هؤلاء بنجاح تلقائيًّا على درجة مدير إدارة الدعوة بالمديرية.

من جانب آخر أنهت إدارة الموارد البشرية بمديرية أوقاف القاهرة خدمة الشيخ / خالد محمود علي حماية إمام وخطيب بإدارة جنوب القاهرة ، وذلك لانقطاعه عن العمل وتجاوزه المدة القانونية دون إذن أو أجازة كما أصبح لا علاقة له بالأوقاف وغير مصرح له بصعود المنبر أو إلقاء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة المصلين بها .