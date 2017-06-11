يحضر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز ونظيرته التونسية ماجدولين الشارني ، وسفير مصر لدى تونس نبيل حبشي ، المباراة التي ستُقام الليلة بالملعب الأولمبي برادس بين المنتخب المصري ونظيره التونسي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية ، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت تونس.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، موافقته على طلب الجامعة التونسية، بالوقوف دقيقة صمت حدادا على روح فقيد الرياضة التونسية أحمد القروي رحمه الله، الرئيس السابق للنادي الرياضي البنزرتي، وذلك قبيل انطلاق فاعليات مباراة المنتخبين التونسي والمصري.