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فرار 900 سجين في أحد السجون بجمهورية الكونغو
الكونغو الديمقراطية

فرار 900 سجين في أحد السجون بجمهورية الكونغو

2017-06-11 22:01:29
أ ش أ

قتل 11 شخصا وتمكن أكثر من 900 سجين من الفرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال هجوم شنه مسلحين على السجن.

وقال حاكم إقليم شمال كيفو جوليان بالوكو في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز” اليوم الأحد ، إن “سجن كانجاوايي في مدينة بيني تعرض لهجوم من قبل مهاجمين لم تعرف هوياتهم” ، مشيرا إلى مقتل 11 شخصا بينهم 8 من عناصر الأمن ، وأضاف “في الوقت الراهن لم يبق في السجن إلا 30 معتقلا من أصل 966 سجينا”.

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