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غدا .. سموحة في مواجهة صعبة أمام المصري بالدوري
سموحة والمغرب والتطواني

غدا .. سموحة في مواجهة صعبة أمام المصري بالدوري

2017-06-11 22:00:49

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي سموحة اختبارا صعبا غدا الاثنين، عندما يواجه نظيره المصري البورسعيدي على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وتأتي مواجهة الغد في ظروف غاية في الصعوبة على فريق سموحة، بسبب النقص العددي نتيجة الإيقافات أو الإصابات، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.

ويدخل سموحة لقاء الغد، في المركز الخامس برصيد 50 نقطة .. بينما يحتل المصرى البورسعيدي المركز الرابع برصيد 53 نقطة.

وتلقى مدرب سموحة مؤمن سليمان تقريرا مفصلا عن فريق المصري البورسعيدي؛ من أجل التعرف عن قرب على منافس فريقه، ومن المنتظر أن يعتمد سليمان على مجموعة العناصر الأساسية أصحاب الخبرات وهم: محمد أبو جبل وإسلام محارب وأيمن أشرف وأحمد مكي وأحمد رؤوف ورجب بكار.

ويفتقد سموحة لجهود الثنائي ياسر إبراهيم عمرو المنوفي للإنذار الثالث، والمهدي سليمان وأحمد تمساح وعمر سعد ومحمود سيد للإصابة.

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