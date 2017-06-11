نصح الداعية الإسلامي عصام حمدي، طلاب الثانوية العامة بقراءة دعاء يونس «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، في حال مواجهة صعوبة في حل سؤال خلال أدائهم للامتحانات، لافتًا إلى أنه عند قراءة الطالب للدعاء، سيتذكر الإجابة على الفور.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد محفوظ، ببرنامج «منهج حياة»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، أن أول خطوات الشعور بحلاوة الذكر، أن تستشعر حروف كلمات الذكر التي تقولها، فتقولها بلسانك لكن عيناك تراها، موضحًا ضرورة استشعار عظمة من تذكر وهو الله، «فبعض البشر أثناء الذكر يشعرون بأنهم خارج الدنيا».