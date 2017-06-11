تقدم سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة قناة العاصمة، بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام ضد شركة “أبسوس”، وقال إنها تتعمد التلاعب في نسب المشاهدة ، ووضع ترتيب قناة العاصمة متأخراً لمصالح وأغراض خاصة.

وأكد “حساسين” أن البحوث التي تجريها شركة أبسوس غير موضوعية ولا تخضع للمعايير المهنية ولا تعبر عن نسب المشاهدة الحقيقية.

وأضاف “حساسين” أن شبكة قنوات العاصمة والتي يرأس مجلس إدارتها منذ انطلاقها منتصف العام قبل الماضي وهي تلتزم بمعايير المهنية والموضوعية في كل برامجها، وتؤيد أي اجراءات يقوم بها المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد تجاه رصد وتقييم الأداء الإعلامي.