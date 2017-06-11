

حرصت المطربة الإماراتية أحلام، على التعليق بشكل غير مباشر على أنباء طردها من الإمارات، والتي تداولتها عدد من وسائل الإعلام، بعد قرار عدد من الدول العربية، ومن بينها الإمارات بقطع العلاقات مع قطر.

ونشرت “أحلام”، مجموعة من الصور مع أبنائها، أثناء عقدها لإحدى حفلات الإفطار في منزلها، لتعبر من خلالها عن السعادة التي تعيشها مع أسرتها، وعلقت على الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “يارب احفظ لي عائلتي وكل من أحب”.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام قد تداولت أنباء حول قيام السلطات الإماراتية بإنذار الفنانة أحلام وزوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري 48 ساعة لمغادرة أراضيها؛ بسبب تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع “انستجرام”، أعلن من خلالها عن دعمه للأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وسحب دبلوماسييها من الدوحة، متهمة الدوحة بـ”دعم الجماعات الإرهابية، والترويج للأفكار المتطرفة، والتدخل في شئون الدول الأخرى”، ووقف حركة النقل والطيران معها وإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية.