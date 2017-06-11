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مسئول عسكري روسي: أعمال التحالف تمنع الجيش السوري من هزيمة بداعش
تنظيم داعش في سوريا

مسئول عسكري روسي: أعمال التحالف تمنع الجيش السوري من هزيمة بداعش

2017-06-11 21:40:19
أ ش أ

قال رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الروسية الفريق أول سيرجي رودسكوي إن أعمال التحالف الذي تقود الولايات المتحدة تمنع القوات السورية من إلحاق الهزيمة بعناصر تنظيم “داعش” الارهابي.

وأكد رودسكوي ـ في تصريحات نقلتها قناة “روسيا اليوم” اليوم الأحد ـ أن القوات الحكومية السورية مدعومة من القوات الجوية الفضائية الروسية لا تقاتل ضد المعارضة وإنما ضد تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”.

وأشار الى أن القوات الحكومية مدعومة بالقوات الجوية الروسية تحقق تدريجيا هدفها الرئيسي ، وهو إلحاق الهزيمة بداعش وجبهة النصرة والجماعات الإرهابية المرتبطة بهما.

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