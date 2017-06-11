قالت الكاتبة لميس جابر، إن قدرات الناس هي الحكم في توليهم المناصب في المجتمع، مردفة: “ابن الزبال أحسن له يطلع زبال ويبقا مليونير لو أنه طلع قاضي هيبقي مفلس”.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان تشكل وعيه وتفكيره وقدراته العقلية والحكم في الأمور، وأشارت إلى أنها تؤيد أن يتولى ابن القاضي نفس المنصب وأيضًا أستاذ الجامعة.