استعان صناع المسلسل الشبابي “الحب.. الحب”، بـ”الكب كيك”، في حلقات الفنانة ميساء عبد الهادي، لتوضيح أنواع الرجال، بتشبيه ضيف الحلقة، بأحد أنواع “الكيك”، بحسب صفاته.

اختتمت “عبد الهادي”، منذ نهاية الحلقة الأولى لها في المسلسل، حلقاتها، بصنع “كب كيك”، نظرًا لأنها ماهرة فيه، وتملك مخبز لصنعه، لإنهاء وتوضيح قصة الحلقة، ونوع الرجل الذي قابلته خلالها، في طريق بحثها عن شريك لحياتها.

في الحلقة الثانية التي كان ضيفها الفنان طوني قطان، تغلبت “ياسمينا”، على جرحها بعدما تركها حبيبها الذي ارتبط بها لأربعة سنوات، بسبب عجرفته، وقراره بأن يتزوج من أخرى، أعلى في المكانة الاجتماعية، بصنعها لـ”كب كيك”، وصفتها بأنها: “كب كيك ناصر”، وحطمتها بيدها.

استمرت “عبد الهادي” في وصف كل رجل تقابله خلال حلقات مسلسل “الحب.. الحب”، بـ”كب كيك”، خاص به، لتوضيح شخصية من قابلتهم، حتى الحلقة الرابعة عشر، التي كانت بعنوان “يلا نهاجر”، لتصنع في نهايتها “كب كيك وسيم”، الذي وصفته بأنه: “أكثر كب كيك مرغوب وبسيط”، تعبيرًا عن حزنها لفشل قصتها مع قريب صديقتها المقربة، لرغبته في الهجرة إلى كندا، وعدم قبولها ذلك.

“الحب.. الحب”، دراما كوميدية شبابية، تعرض حلقاتها على منصة “altv”، بالتزامن مع عرضها على قناة “رؤيا” الأردنية، المنتجة للمسلسل، وهو من بطولة الفنان الأردني رجائي قواس، والفنانة الفلسطينية، ميساء عبد الهادي، بمشاركة عدد من النجوم الشباب هم عماد المحتسب، وعدي خليفة، وفانيتا الزعبي، ومن إخراج محمد الحشكي.

يذكر أن “ALTV.com”، هي منصة إلكترونية، لعرض الفيديوهات، وأول موقع إلكتروني يقدم فكرة تلفزيون أونلاين، ويتيح للمستخدمين إرسال فيديوهاتهم، وأفكارهم، التي يشرفون على إخراجها وتصويرها بأنفسهم، لعرضها للجمهور، تحت شعار “هذا مجتمعك أنت”.