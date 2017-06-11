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البنتاجون يعلن تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت حركة الشباب الصومالية
حركة الشباب الصومالية

البنتاجون يعلن تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت حركة الشباب الصومالية

2017-06-11 21:28:45
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ، أنها نفذت ضربة عسكرية مع شركاء إقليميين استهدفت حركة الشباب في الصومال .

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أوردته قناة “سكاي نيوز” اليوم الأحد ، أن الضربة جاءت ردا على أعمال الحركة المتشددة في الآونة الأخيرة.

وكان ضابط بالجيش الصومالي، قد قال في وقت سابق إن الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة هاجمت قاعدة عسكرية يوم الخميس الماضي في إقليم بلاد بنط الصومالي شبه المستقل مما أسفر عن مقتل 59 شخصا.

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