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المفتى: المعتكف لا يخرج للتجارة إنما للأكل والشرب إذا لم تتوفر بالمسجد
المفتي شوقي علام

المفتى: المعتكف لا يخرج للتجارة إنما للأكل والشرب إذا لم تتوفر بالمسجد

2017-06-11 21:23:12

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، ضرورة الإكثار من العبادة فى العشرة الأواخر من رمضان صلاة وتصدقًا وإحسانًا إلى الناس وتلاوة للقرآن الكريم وقيامًا بالليل، لأن العشرة الأواخر فرصة للمسلمين، مضيفًا أن الاعتكاف إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن المعتكف لا يخرج لأجل تجارة إنما يخرج للأكل والشرب واحتياجاته إذا لم تتوفر بالمسجد، والضرورة تقدر بقدرها.

وقال “علام”، خلال حواره مع الإعلامى حسانى بشير ببرنامج “حوار المفتى”، المذاع عبر فضائية  “ON Live إن الاعتكاف سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الشهر الكريم، وعلى المعتكف اعتزال الناس بقدر الإمكان وأن يتفرغ لهذا الشعور الداخلى فى قربه لربه ومناجاته.

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