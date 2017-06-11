 Moheet on google
الأحد 11 يونيو 2017 10:42 مساءً
روابط سريعة
أميرة فتحي: لا علاقة لزوجي بتقديم أدوار البطولة
اميرة فتحي

أميرة فتحي: لا علاقة لزوجي بتقديم أدوار البطولة

2017-06-11 21:25:54

حلت الفنانة أميرة فتحي وشقيقتها مصممة الأزياء دينا فتحي ضيفتين على برنامج “اخوات ولا”، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري والفنانة عبير صبري، على موجة “الراديو 9090”.

ووقعت أميرة في موقف محرج حينما سألتها مروة صبري، عن اختفائها التدريجي عن الساحة الفنية بعد أن كانت الأخيرة قد قدمت دور البطولة في فيلم “اللبيس” الذي أنتجه زوجها المنتج وائل حب وعدم قدرتها عن العودة للتمثيل مرة أخرى بسبب عدم تقبل المخرجين والمنتجين لها كبطلة.

واستنكرت أميرة، سؤال مروة، وأجابت بأن زوجها لم يكن السبب في تقديمها أدوار البطولة فقد لعبت دور البطولة من قبل في فيلم “فرقة بنات”.. وأضافت أنها لم تقدم أي دور ثانوي سواء في عمل سينمائي أو تلفزيوني بعد “اللبيس” ولكنها قدمت أدوار بطولة جماعية مع زملائها من الفنانين، وظهرت كضيفة شرف في فيلم بناءً على دعوة قدمت لها من قبل المخرج خالد يوسف وذلك أمر مقبول قام به العديد من النجوم من قبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3