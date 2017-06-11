حلت الفنانة أميرة فتحي وشقيقتها مصممة الأزياء دينا فتحي ضيفتين على برنامج “اخوات ولا”، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري والفنانة عبير صبري، على موجة “الراديو 9090”.

ووقعت أميرة في موقف محرج حينما سألتها مروة صبري، عن اختفائها التدريجي عن الساحة الفنية بعد أن كانت الأخيرة قد قدمت دور البطولة في فيلم “اللبيس” الذي أنتجه زوجها المنتج وائل حب وعدم قدرتها عن العودة للتمثيل مرة أخرى بسبب عدم تقبل المخرجين والمنتجين لها كبطلة.

واستنكرت أميرة، سؤال مروة، وأجابت بأن زوجها لم يكن السبب في تقديمها أدوار البطولة فقد لعبت دور البطولة من قبل في فيلم “فرقة بنات”.. وأضافت أنها لم تقدم أي دور ثانوي سواء في عمل سينمائي أو تلفزيوني بعد “اللبيس” ولكنها قدمت أدوار بطولة جماعية مع زملائها من الفنانين، وظهرت كضيفة شرف في فيلم بناءً على دعوة قدمت لها من قبل المخرج خالد يوسف وذلك أمر مقبول قام به العديد من النجوم من قبل.