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طائرة بريطانية قادمة من المغرب تعلن حالة الطوارئ في الجو
طائرة بريطانية

طائرة بريطانية قادمة من المغرب تعلن حالة الطوارئ في الجو

2017-06-11 21:00:46
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أفادت خدمات الملاحة الجوية “AirNav” بأن طاقم طائرة ركاب من طراز A-320 تابعة لشركة British yAirwas البريطانية أعلن عن حدوث حالة طوارئ على متنها.

والطائرة كانت متوجهة في رحلة من مراكش إلى لندن، ولم ترد حتى الآن أية تفاصيل عن الحادث.

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