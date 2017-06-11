طائرة بريطانية قادمة من المغرب تعلن حالة الطوارئ في الجو

أفادت خدمات الملاحة الجوية “AirNav” بأن طاقم طائرة ركاب من طراز A-320 تابعة لشركة British yAirwas البريطانية أعلن عن حدوث حالة طوارئ على متنها.

والطائرة كانت متوجهة في رحلة من مراكش إلى لندن، ولم ترد حتى الآن أية تفاصيل عن الحادث.