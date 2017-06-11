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جميلة عوض تنشر صورتها مع جدها.. وعمها طليق رانيا فريد شوقي.. صور
جميلة عوض

جميلة عوض تنشر صورتها مع جدها.. وعمها طليق رانيا فريد شوقي.. صور

2017-06-11 20:53:37
هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية جميلة عوض جمهورها في صورة جديدة عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

جميلة نشرت صورة لها مع والدها المخرج عادل عوض، وعمها عاطف عوض، والذي سبق له الزواج من الفنانة رانيا فريد شوقي لسنوات، وأنجبت منه ابنتيها ملك وفريدة، ثم انفصلت عنه.

جميلة عوض تنافس في شهر رمضان من خلال مسلسل «لا تطفئ الشمس» مع الفنانة ميرفت أمين، محمد ممدوح، شيرين رضا، إنجي المقدم وفتحي عبدالوهاب.

رانيا فريد شوقي

جميلة عوض

رانيا فريد شوقي

جميلة عوض

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