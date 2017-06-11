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السعودية تسحب كتب القرضاوي من المدارس والجامعات
الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد لعالمي للعلماء المسلمين

السعودية تسحب كتب القرضاوي من المدارس والجامعات

2017-06-11 20:55:47
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أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الأحد، أنها تعمل على التأكد من عدم وجود كتب يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في مكتبات الجامعات السعودية، وسحبها “بشكل عاجل” في حال وجدت.

وقالت الوزارة في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني الرسمي إن “وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى، وجّه وبشكل عاجل بالتأكد من عدم وجود كتب ومؤلفات يوسف القرضاوي، في مكتبات الجامعات والكليات والمدارس وإدارات التعليم”.

ولفت البيان أن العيسى “وجّه بالتأكد من سحب هذه الكتب إن وجدت وعدم نشرها مستقبلًا”.

واتهم البيان مؤلفات الشيخ القرضاوي بأنها “تشكل خطرًا على فكر الطلاب والطالبات”.

وأوضح أن توجيه العيسى “تم تعميمه على جميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب الفني وقطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات”.

ومساء الخميس الماضي، أصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بيانًا مشتركًا لإدراج 59 شخصًا بينهم القرضاوي، و12 كيانًا قالوا إنها “مرتبطة بقطر”، في قوائم “الإرهاب” المحظورة لديها.

ومنذ الإثنين الماضي، أعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”.

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