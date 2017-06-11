اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة تشاينا ايسترن إيرلاينز الصينية ، كانت متوجهة إلى شنجهاي أن تعود إلى مدينة سيدني الاسترالية بعد وقت قليل من إقلاعها للقيام بعملية هبوط اضطراري عقب اكتشاف مشكلة في أحد محركاتها مساء اليوم الأحد، وفقا لموقع تشاينا نيوز سيرفيس الاخبارى الصينى.

وأفادت الشركة أن الرحلة ام يو 736 للطائرة من طراز ايرباص ايه 330 اضطرت للعودة إلى المطار الذي أقلعت منه في سيدني بعد اكتشاف المشكلة في محركها الأيسر، مؤكدة أن جميع من كانوا علي متنها بخير ولم يصب أي منهم بسوء خلال عملية الهبوط الاضطراري.

وأظهرت صور نشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي الصينية الطائرة وبها ثقب كبير واضح جهة محركها الأيسر.

وقالت الشركة في بيانها إنها وفرت الرعاية اللازمة لجميع الركاب وأنها تقوم حاليا بالتحقيق في أسباب الواقعة.

ووفقا للتقارير الإعلامية الصينية فإن الموعد الأصلي المحدد لاقلاع الرحلة ام يو 736 من سيدنى كان الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي ، حيث كان من المفترض أن تصل إلي المطار في شنجهاي في الساعة الخامسة من صباح الاثنين.

وأغفلت التقارير ذكر عدد الركاب الذين كانوا علي متن الرحلة.