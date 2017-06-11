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لجين عمران تكشف عن عدد زيجاتها
لجين عمران

لجين عمران تكشف عن عدد زيجاتها

2017-06-11 20:48:22

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران لأول مرة الكثير من التفاصيل عن حياتها الشخصية، وعدد زيجاتها، وجنسيات أزواجها السابقين.

الإعلامية السعودية قالت إنها تزوجت مرتين، مشيرة إلى أن زوجها الأول ووالد ابنائها كان سعودي الجنسية، أما زوجها الثاني فكان قطري الجنسية.

وعن إمكانية زواجها للمرة الثالثة، قالت، خلال استضافتها في برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”: ” أنا حالياً لست بحاجة الى رجل، مكتفية ومبسوطة ومشغولة، وسعيدة لحد الثمالة”.

مشيرة إلى أنها إذا تزوجت للمرة الثالثة ستتزوج من جنسية جديدة، وقالت مازحة: “إذا الله كتب لي ان أتزوج مرة جديدة، سأتزوج من جنسية جديدة ما أحب أكرر، عشان أؤلف كتاب عن الفرق بين الجنسيات”.

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