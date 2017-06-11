كشفت النتائج الأولية للجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية، عن مجيء حزب “الجمهورية إلى الأمام” التابع للرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، في المقدمة، بحسب ما نقلت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية.

وحصل حزب ماكرون، على نسبة 32.90% من نسبة الأصوات، وهو ما يمكن ترجمته في الجولة الثانية ما بين 400 إلى 440 مقعدًا في البرلمان.

وجاء في المرتبة الثانية، حزب الجمهوريين بنسبة 21%، ما يعني الحصول على مقاعد ما بين 95 إلى 132 في حالة الفوز في المرتبة الثانية.

وكانت استطلاعات أكدت أن الفرنسيين سيعطون بشكل واسع أصواتهم لحزب الرئيس الفرنسي، الوليد، من أجل المساهمة في إنجاح مشروعه السياسي.

وأكدت صحيفة “لاكسبرس” الفرنسية أن الانتخابات التشريعية الحالية ستعيد رسم الخريطة السياسية الفرنسية.