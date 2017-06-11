أصدر الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة ، تعليمات فورية بتصحيح عينة عشوائية من أوراق إجابة الطلاب لامتحان مادة الفيزياء لدراسة الموقف، ووجه لمشرفي عموم تقدير درجات المادة بسرعة الانتهاء من تصحيح أوراق العينة العشوائية في موعد غايته مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة في بيان صحفي للوزارة مساء اليوم ، أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب لتحقيق صالح الطلاب في ضوء ما تسفر عنه نتائج تصحيح العينة.

\وبالنسبة لامتحان مادة التاريخ وما أُثير حول السؤال الخاص بثورة (30) يونيو، ومحاولات البعض إضفاء الطابع السياسي على السؤال بالمخالفة للحقيقة، حيث إن هذا السؤال هو أحد موضوعات المنهج الدراسي المقرر على طلاب الصف الثالث الثانوي ، والموضوع موجود بالكتاب المدرسي بالفصل الثامن تحت عنوان: (ثورتا 25 يناير، و30 يونيو)، وبالتالي فإن السؤال المذكور سلفاً لم يخرج عن المقرر الدراسي لمادة التاريخ.