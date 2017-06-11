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ظافر العابدين يطلب السماح من رامز جلال بعد "علقة موت"
ظافر العابدين

ظافر العابدين يطلب السماح من رامز جلال بعد "علقة موت"

2017-06-11 20:44:08

أصيب الفنان ظافر العابدين، بحالة من الحزن والندم بعد اعتدائه على الفنان رامز جلال بالضرب الشديد حتى وصل به الأمر إلى أنه وضع التراب في فم رامز وعينيه.

وبدأ “ظافر”، ببرنامج «رامز تحت الأرض» على قناة «MBC مصر»، في محاولة لمصالحة رامز جلال، فبعد أن كان “العابدين” هو الضحية أصبح “جلال” هو ضحية ظافر العابدين.

ونجح في النهاية ظافر في مصالحة رامز جلال وإنهاء مرحلة العصبية التي سيطرت على أجواء البرنامج.

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