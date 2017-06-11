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شيرين رضا تنشر صورة ابنتها احتفالاً بعيد ميلادها
شيرين رضا

شيرين رضا تنشر صورة ابنتها احتفالاً بعيد ميلادها

2017-06-11 20:44:36
سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المصرية شيرين رضا بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة “نور” من طليقها الفنان عمرو دياب.

الفنانة المصرية نشرت صورة حديثة لابنتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهنأتها بقولها: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي”.

وكانت شيرين رضا قد كشفت عن تمتع ابنتها بموهبة فنية لكنها ليست تمثيلية أو غنائية، فهي تمتلك موهبة الرقص وأنها ستبدأ في اتخاذ خطوات جادة بهذا المجال ولكن خارج مصر، وعن رأيها في ذلك، قالت: “أنا لا أعارضها وأطلق لها الحرية في اتخاذ القرارات”.

يذكر أن شيرين قد نشرت من قبل صورة تركيب لها وهي حامل في ابنتها من عمرو دياب، وصورة لوالدتها وهي حامل بها، علقت عليها، بقولها: “ماما وهي حامل فيا.. وأنا وأنا حامل في نور”.

ابنة شيرين رضا

شيرين رضا

شيرين رضا ووالدتها

عمرو دياب وابنته

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