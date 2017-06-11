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باكستان تنفي الأخبار الملفقة عن إرسال قواتها لقطر
الجيش الباكستاني ـ جندي باكستاني

باكستان تنفي الأخبار الملفقة عن إرسال قواتها لقطر

2017-06-11 20:36:49
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نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام القطرية والممولة من قطر حول عزم باكستان نشر قوات لها في قطر.

وقال المتحدث في بيان على الموقع الرسمي للوزارة “هذه الأخبار ملفقة ولا أساس لها من الصحة نهائيا”.

وأضاف أن “هذه التقارير الكاذبة يبدو أنها جزء من حملة خبيثة تهدف إلى خلق سوء تفاهم بين باكستان والدول الإسلامية الشقيقة في الخليج”.

وكانت مواقع قطرية لفقت أخبارا كاذبة تفيد بأن باكستان تنوي إرسال آلاف من قواتها إلى قطر، وذلك بعد أن قاطعتها مجموعة من الدول أبرزها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بسبب مواقفها الممولة للإرهاب والداعمة لإيران.

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