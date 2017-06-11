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هالة صدقي تكشف فبركة برنامج رامز جلال
هالة صدقي

هالة صدقي تكشف فبركة برنامج رامز جلال

2017-06-11 20:33:48

تحدثت الفنانة المصرية هالة صدقي عن رأيها في برامج المقالب، والتي أصبح عرضها مرتبط بشهر رمضان، وأشهرها برامج رامز جلال وهاني رمزي.

الفنانة المصرية أكدت، في حوار صحفي لها، أنها لا تحب هذه النوعية من البرامج، وكشفت أنها دعيت لتصوير إحدى حلقات برنامج “رامز تحت الأرض”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، لكنها رفضت الذهاب.

حيث قالت: “لا أحب المقالب، وطلبت في برنامج رامز جلال ورفضت أن أذهب، لأن ليس من المتعة أن أرى أحد يتعذب أمامي واستغرب من متعة شخص من إهانة أحد أو تعذيبه وغير متخيلة كيف يمكن أن يحدث ذلك، بجانب أنني أغضب و“قرفانة” مما يحدث وخاصة عندما يكون نجم معروف وله قيمته وعيب أن نقلل منه وهذا لا يصح”.

وأضافت: “أرى أن ألطف نوعية لبرامج المقالب هو برنامج إبراهيم نصر لأنه لم يكن يهدف أن يستخف مع الضيف ولكن الضحك على سلوكياتنا وطيبتنا بدون إهانة أو تجريح لبعض، إضافة إلى أن الضيف عندما يأتي يستأذنه في إذاعة الحلقة من عدمها، لكن للأسف أصبحت برامج المقالب تجارة وبعض النجوم يكونون على علم بالمقلب والبعض الآخر لا يعرف”.

ويعد تصريح الفنانة المصرية بمثابة اعتراف ضمني منها بفبركة حلقات برنامج “رامز تحت الأرض”، والذي يعرض حاليا على قنوات MBC.

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