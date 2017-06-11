 Moheet on google
الأحد 11 يونيو 2017 09:09 مساءً
روابط سريعة
مقتل جندي إثر هجوم انتحاري على معسكر للجيش بالكاميرون
جيش الكاميرون

مقتل جندي إثر هجوم انتحاري على معسكر للجيش بالكاميرون

2017-06-11 20:32:59
أ ش أ

أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الأحد أن انتحاريا هاجم معسكرا للجيش في مدينة كولوفاتا بشمال الكاميرون، ما أدى إلى مقتل جندي والمهاجم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

يشار إلى أن السلطات في الكاميرون أعلنت - في وقت سابق - مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات في تفجيرين انتحاريين ضربا مخيما للنازحين داخل المخيم الكائن ببلدة كولوفاتا شمال البلاد.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3