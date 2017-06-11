أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الأحد أن انتحاريا هاجم معسكرا للجيش في مدينة كولوفاتا بشمال الكاميرون، ما أدى إلى مقتل جندي والمهاجم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

يشار إلى أن السلطات في الكاميرون أعلنت - في وقت سابق - مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات في تفجيرين انتحاريين ضربا مخيما للنازحين داخل المخيم الكائن ببلدة كولوفاتا شمال البلاد.