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مروحيات صينية تنضم إلى بعثة السلام في دارفور
مروحية كا 52

مروحيات صينية تنضم إلى بعثة السلام في دارفور

2017-06-11 20:27:20
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وصلت أول طائرة هليكوبتر صينية إلى العاصمة السودانية الخرطوم للانضمام إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور.

وتتكون الوحدة الوافدة من 12 جنديا من بين 140 قوة سترسل على دفعات كجزء من مشاركة الصين في بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور.

ووصل الفريق إلى جانب طائرتي هليكوبتر من طراز “مي - 171” ومعدات أخرى، على أن يتم إرسال طائرتي هليكوبتر أخريين في وقت لاحق ليصبح العدد الإجمالي أربع مروحيات من طراز “مي - 171”.

وقال غوان أي بينغ، مسؤول عسكري بالسفارة الصينية بالخرطوم لوكالة الأنباء الصينية “الحكومة الصينية مهتمة بتحقيق السلام في منطقة دارفور.. سيتم قريبا نشر هذه المروحيات في المنطقة للمشاركة في عمليات حفظ السلام”.

يشار إلى أن الصين تشارك في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ أكثر من 25 عاما.

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